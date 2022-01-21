Marmaris, Datça ve Bodrum'da karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Muğla'nın ilçelerinde öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.
Marmaris ilçesinde 83 özel ve resmi eğitim kurumunda, 14 bin 890 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerle birlikte bin 251 öğretmende tatile girecek.
Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa öğrenci, öğretmen ve velilere mesaj yayımladı.
Kısa mesajında, öğrencilerin tatilde test çözmelerinin yanı sıra kendilerine vakit ayırmalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti.
Datça'da 2 bin 987 öğrenci ve 234 öğretmen tatil sevinci yaşadı.
Sömestr tatili nedeniyle, Reşadiye İlk/Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem kapanış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürü Erdoğan Başar, Reşadiye Okul Müdürü Hasan Tamcan, yöneticiler, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 1. dönemini tamamlayarak tatile giren ve karne heyecanını yaşayan geleceğimizin ışığı ve biricik umudumuz sevgili öğrencilerimizi, onları bilimin, aklın ve insanlığın ışığıyla donatan kıymetli öğretmenlerimizi, destek, ilgi ve en önemlisi sevgiyle üzerine titreyerek pırıl pırıl çocuklar yetiştiren sevgili ailelerimizi kutluyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde etkili bir iş birliği ve koordineli çalışmaların devam edeceğine inancımla güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. ?Okullarımız 7 Şubat'ta sizler için hazır olacaktır. Kovid-19 tedbirlerine uyarak sağlığınızı korumayı unutmayın."
Bodrum ilçesinde de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 107 okulda 30 bin 90 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Kaynak: AA
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