Son dakika haber! Bakan Kirişci ve Soylu yangın bölgesini havadan inceledi - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Kirişci ve Soylu yangın bölgesini havadan inceledi

23.06.2022 13:00

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.

Kirişci ve Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.

Bakanlara, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan eşlik etti.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Son Dakika | Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Kirişci ve Soylu yangın bölgesini havadan inceledi - Son Dakika

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