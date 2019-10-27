Son Dakika Haberleri: Marquez'den peş peşe 5. galibiyet
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Marquez'den peş peşe 5. galibiyet

1 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Avustralya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Marquez'den peş peşe 5. galibiyet, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Avustralya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 17. ayağı, Avustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı.

Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez, 3. cepten kalktığı yarışı son turda yaptığı atakla ilk sırada bitirdi. 26 yaşındaki İspanyol sürücü, üst üste 5, bu sezon 11, kariyerindeki 55. MotoGP zaferine ulaştı.

Marquez ile liderlik mücadelesi veren Monster Energy Yamaha pilotu Maverick Vinales, son turda motosikletinin kontrolünü kaybederek 2. sırada götürdüğü yarışa veda etti.

Bitiş çizgisini liderden 11.4 saniye sonra geçen LCR Honda'dan Cal Crutchlow 2'nci, Marquez'in 14.5 saniye gerisindeki Pramac takımından Jack Miller ise 3. oldu.

MotoGP'de 7 şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha), kariyerinin 400. yarışını 8. sırada tamamladı.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 375 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 240

3. Alex Rins (İspanya): 183

4. Maverick Vinales (İspanya): 176

5. Danilo Petrucci (İtalya): 169

Avustralya, Honda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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