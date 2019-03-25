Son Dakika Haberleri: Masa Tenisinin Kalbi Eskişehir'de Atıyor

Masa Tenisinin Kalbi Eskişehir'de Atıyor

1 saat önce

Masa tenisinde, illerinde ve bölgelerinde dereceye giren 18 yaş altı sporcuların katıldığı Türkiye Gençler Şampiyonası, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonunda başladı.

Masa Tenisinin Kalbi Eskişehir'de Atıyor, System.String[]
Masa tenisinde, illerinde ve bölgelerinde dereceye giren 18 yaş altı sporcuların katıldığı Türkiye Gençler Şampiyonası, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonunda başladı.

32 erkek ve 32 kadın takımın katıldığı turnuvada, 650'ye yakın sporcu birincilik için ter döküyor. Dört gün sürecek olan müsabakaların ilk 2 gününde takım maçları, son 2 gününde ise ferdi maçlar oynanacak. Kendi illerinde ve bölgelerinde dereceye giren 18 yaş altı sporcuların mücadele ettiği turnuva, madalya töreni ile son bulacak.

"650'ye yakın sporcuyu şehrimizde ağırlamanın onurunu da yaşıyoruz"

Düzenlenen şampiyona ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş, 650'ye yakın sporcuyu Eskişehir'de ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün burada Türkiye Gençler Şampiyonası düzenleniyor. Daha önce illerinde ve bölgelerinde dereceye giren takımlarımız burada. 32 erkek ve 32 kadın takım olmak üzere toplamda 64 takım mücadele ediyor. Cumartesi ve pazar günleri takım maçlarımız oluyor, pazartesi ve salı günleri de ferdi maçlarımız olacak. Toplam 4 gün sürecek. Takım maçlarına yaklaşık olarak 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türkiye'nin her tarafından sporcular burada. Ferdi müsabakalara da yine yaklaşık olarak 350 kişi katılacak. Yani yaklaşık 650'ye yakın sporcuyu şehrimizde ağırlamanın onurunu da yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

Anıl Gül, Türkiye, Eskişehir, Spor
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