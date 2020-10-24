Masal tadında başarı hikâyeleri

İlk iki kitabıyla her yaştan okuyucuya hitap eden 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler' serisinin son kitabı tamamen Türkiye'den kadınların öykülerinden oluşuyor.

Daha önce bu seride sadece Selda Bağcan'ın yaşamöyküsüne yer verilmişti. Bu kez Müzeyyen Senar, Cahide Sonku, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leyla Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi 100 başarılı kadının masallaştırılan yaşamöyküsü okunabilir.

Hay Kitap etiketiyle yayımlanan kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı tarafından hazırlandı. 13 illüstratör de çizimleriyle 'masalları' görselleştiriyor.

Kitabın son sayfaları kendi hikayenizi yazmanız ve portrenizi çizmeniz için boş bırakılmış. 101'inci isim olarak siz de bu masalda kendinize yer bulabilirsiniz. Fiyatı, 39 lira.