Masal tadında başarı hikâyeleri - Son Dakika

Masal tadında başarı hikâyeleri

24.10.2020 07:46
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İlk iki kitabıyla her yaştan okuyucuya hitap eden 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler' serisinin son kitabı tamamen Türkiye'den kadınların öykülerinden oluşuyor.

İlk iki kitabıyla her yaştan okuyucuya hitap eden 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler' serisinin son kitabı tamamen Türkiye'den kadınların öykülerinden oluşuyor.

Daha önce bu seride sadece Selda Bağcan'ın yaşamöyküsüne yer verilmişti. Bu kez Müzeyyen Senar, Cahide Sonku, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leyla Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi 100 başarılı kadının masallaştırılan yaşamöyküsü okunabilir.

Hay Kitap etiketiyle yayımlanan kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı tarafından hazırlandı. 13 illüstratör de çizimleriyle 'masalları' görselleştiriyor.

Kitabın son sayfaları kendi hikayenizi yazmanız ve portrenizi çizmeniz için boş bırakılmış. 101'inci isim olarak siz de bu masalda kendinize yer bulabilirsiniz. Fiyatı, 39 lira.

Masal tadında başarı hikâyeleri

Müzeyyen Senar, Cahide Sonku, Selda Bağcan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Masal tadında başarı hikâyeleri - Son Dakika Magazin

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