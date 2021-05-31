MASKİ aboneleri bundan sonra E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecek - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların MASKİ ile alakalı işlemlerini internet üzerinden zaman kaybı yaşamadan daha hızlı gerçekleştirmesi için örnek bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Vatandaşların, abonelik bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama, borç ödemesi ve fatura bilgileri sorgulama işlemlerini evinden dışarı çıkmadan yapabilme imkanı sunduklarını belirten Karataş, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu salgın döneminde, hayata geçirdiğimiz e-devlet uygulaması ile abonelerimiz bireysel işlemleri için kurumumuza gelmeden artık işlemlerini rahatlıkla internet üzerinden yapabilecek.