Matlı: "Bursa'da sanayi alanlarının yüzde 70'i verimli tarım alanları üzerinde" - Son Dakika

Matlı: "Bursa'da sanayi alanlarının yüzde 70'i verimli tarım alanları üzerinde"

27.11.2020 11:18
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güllüce ve Melik Ovası, İznik Ovası, Orhangazi Ovası ve Orhaneli Ovası'nın 'Büyük Ova Koruma Alanı' kapsamına...

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güllüce ve Melik Ovası, İznik Ovası, Orhangazi Ovası ve Orhaneli Ovası'nın 'Büyük Ova Koruma Alanı' kapsamına alınmasının, Bursa tarımının geleceği açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Zirai üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli sebeplerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği, aralarında Bursa'dan 5 ovanın da yer aldığı toplam 9 ildeki 25 ovanın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Büyük Ova Koruma Alanı' olarak ilan edilmesini değerlendiren Başkan Özer Matlı, korona virüs salgınıyla tarım sektörünün öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde alınan bu kararın oldukça kritik olduğunu ifade etti.

Bursa'dan 3 yıl önce de Bursa Ovası, İnegöl Ovası, Karacabey Ovası ve Yenişehir Ovası'nın 'Büyük Ova Koruma Alanı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Matlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, geçtiğimiz gün 5 ovamızda toplam 233 kilometrekarelik alan daha koruma altına alındı. Kararda, ova sınırları içerisinde yer alan 'onaylı planlar' ile kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 'tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar' hüküm esasları dışında tutuluyor. Ancak buna rağmen kararın pandemi sürecinin yanı sıra, ülkemizi tehdit eden kuraklık tehlikesinin patlak verdiği bir dönemde alınması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.

"Verimli ovalarımız yok olmaktan kurtulacak"

TÜİK verilerine göre; ülkemizdeki toplam tarım alanlarının 2001 yılından bu yana yüzde 8, işlenen tarım alanlarının ise yüzde 12 oranında azaldığına dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 170 bin hektar toprakta bir şekilde tarımsal üretim yapılmamaktadır. Bursa'mızda ise toplam 6675 hektar üzerinde kurulu bulunan sanayi alanlarının yüzde 70'i, verimli tarım alanları üzerinde yer almaktadır. Nüfus artışı ve sanayinin gelişmesiyle birlikte artan arazi ihtiyacı, mevcut tarım arazilerimizi tehdit etmektedir. Bu yönden baktığımızda, Bursa ovalarının koruma altına alınmasıyla hem sanayi alanlarımız daha kontrollü bir şekilde genişleyecek hem de verimli tarım arazilerimiz yok olmaktan kurtulacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA

Matlı: Bursa'da sanayi alanlarının yüzde 70'i verimli tarım alanları üzerinde

Yönetim Kurulu, Ticaret, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Matlı: 'Bursa'da sanayi alanlarının yüzde 70'i verimli tarım alanları üzerinde' - Son Dakika


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