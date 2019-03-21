Mazot Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı
1 saat önce
Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalarak, satışını yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarmada tarafından yakalandı.
Manisa
'da park halindeki araçlardan mazot çalarak, satışını yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarmada tarafından yakalandı. Ahmetli
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Turgutlu
, Salihli
, Akhisar
, Gölmarmara
, Saruhanlı
bölgelerinde yol kenarında park eden ve arazide bulanan araçlardan mazot çaldığını tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu Ahmetli ilçesinin Gökkaya
Mahallesinde şüpheliler; E.S. (38), H.B. (59), A.A. (25) kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Araçta bulunan 500 litre mazota el konulurken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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