Mbwana Samatta: Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız - Son Dakika

Mbwana Samatta: Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Aston Villa kulübünden kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, "Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" dedi.

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Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Aston Villa kulübünden kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, "Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan ilk yılı kiralık olmak üzere 4 seneliğine renklerine bağladığı Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu.


Fenerbahçe, İngiltere, Türkiye, Samatta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mbwana Samatta: Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız - Son Dakika Spor

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