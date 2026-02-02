Medvedev: Küresel Çatışma İstemiyoruz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küresel bir çatışmayla ilgilenmiyoruz. Biz deli değiliz" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, İngiliz ve Rus medyasına açıklama yaptı. Dmitry Medvedev ABD ile ilişkiler, küresel çatışmalar ve nükleer silah konularına ilişkin konuştu. Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Medvedev, ülkenin nükleer doktrinine sıkı sıkıya bağlı hareket ettiğini, bu doktrinde nükleer silahların hangi durumlarda kullanılabileceğinin açıkça listelendiğini belirtti. Dmitry Medvedev, "Elbette, nükleer silah, nükleer silahtır. Bu silahlar olağanüstü ve tüm insanlık için son derece tehlikeli. Ama aynı zamanda, defalarca söylendiği gibi, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda Rusya'nın kullanacağından kimsenin şüphe duymaması gerekir" dedi.

NATO birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılması durumunda Rusya için meşru hedefler haline geleceğini kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Ülkemize düşman olan NATO üyesi yabancı bir kuvvetin böyle bir devletin topraklarında konuşlandırılması durumunda hangi garantiden bahsedebiliriz? Yüz kez söylendi ki, bunlar yok etme açısından meşru hedefler olacak. Görünen o ki, bunu söyleyen insanlar anlaşmaya varmak istemiyor. En azından Avrupa liderleri için bu geçerli" diye konuştu.

"Ülkemize karşı işlenen suçlar, zaman aşımına tabi değildir"

Ukrayna krizinin çözüm şartlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dışişleri bakanlığındaki toplantıda belirlendiğini vurgulayan Rus yetkili, "Şartlar açıktır. Bunlar, Rusya Devlet Başkanı tarafından Dışişleri Bakanlığı toplantısında ilk kez formüle edildi. Bu şartlar Anchorage'daki toplantıda ABD meslektaşlara da iletilmiş ve hala değişmemiştir" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya'ya karşı işlenen savaş suçlarının zaman aşımına tabi olmadığını ve şu anda Rusya ile silahlı çatışmada bulunan herkesin bunu bilmesi gerektiğini söyledi. Sovyetler Birliği'nin 1970'te onayladığı ve günümüz Rusya'sının taraf olduğu "Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlarda Zamanaşımının Uygulanmaması Sözleşmesi"ne atıfta bulundu. Medvedev, "Ülkemize karşı işlenen suçlar, savaş suçları, zaman aşımına tabi değildir. Şu anda bizimle silahlı mücadele yürüten herkes bunu anlamalı" şeklinde konuştu.

"ABD'liler START'ı uzatmak isterse bu yapılabilir"

Dmitry Medvedev, ABD ile imzalanan "Stratejik Silahların Azaltılmasına Dair Antlaşması'nın (START) 5 Şubat'ta sona erme ihtimaline ilişkin açıklamasında, "Önerimiz hala masada. Anlaşma henüz sona ermedi ve ABD'liler uzatmak isterse bu yapılabilir. Neredeyse 60 yıldır stratejik nükleer potansiyellerin herhangi bir şekilde sınırlanmadığı bir durum yaşamadık. Şimdi böyle bir durum mümkün olabilir. Neredeyse tüm hayatımı, 1972'den itibaren, Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması şemsiyesi altında geçirdim" dedi. Medvedev, bu belgenin başlangıçta SALT I olarak bilindiğini ve Sovyet lideri Leonid Brejnev ile ABD Başkanı Richard Nixon tarafından imzalandığını açıkladı.

Açıklamalarında küresel durumun kontrolden çıkabileceğini belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, "Son zamanlarda ABD ile temaslarımızı yeniden başlattık ve bu mutluluk verici. ve çok geniş bir yelpazede, Ukrayna çatışmasının çözümü de dahil olmak üzere danışmalar yapıyoruz. Ama geniş pencerede durum çok tehlikeli. Ne yazık ki, küresel bir çatışma göz ardı edilemez ve bence riskler çok yüksek ve azalmadı "diye konuştu.

"Batı ve NATO ülkelerini defalarca uyardık"

Medvedev, "Elbette, küresel bir çatışmayla ilgilenmiyoruz. Biz deli değiliz. Kim küresel bir çatışmaya ihtiyaç duyar ki. Ayrıca (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu başlatmakla da ilgilenmiyorduk. Batı ve NATO ülkelerini defalarca uyardık, onları müzakere etmeye davet ettik ve Rusya'nın çıkarlarını dikkate almalarını, NATO'nun daha fazla genişlemesinin sınırlarını belirlemelerini ve Ukrayna'yı NATO üyesi yapma fikrinden vazgeçmelerini istedik, çünkü o zamanlar Ukrayna ile Kırım konusunda zaten bir toprak anlaşmazlığımız vardı. Ama onlar da aynı kararlılıktaydı, 'Hayır, istediğimiz her şeyi yapacağız ve isteyen herkes bloka katılsın' diyerek. ve işte bu şekilde ciddi bir küresel soruna yol açtılar" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA