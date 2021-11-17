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MEGA 'Gençlik ve Eğitim Ödülünü' Cumhurbaşkanı'n elinden aldı - Son Dakika

MEGA 'Gençlik ve Eğitim Ödülünü' Cumhurbaşkanı'n elinden aldı

17.11.2021 16:57
MEGA 'Gençlik ve Eğitim Ödülünü' Cumhurbaşkanı'n elinden aldı

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığıyla hayata geçirdiği mega projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı yarışmada "Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında ödül almaya hak kazandı.

Meram Belediyesi'nin gençlik ve eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında, Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında ödül kazandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival' kapsamında gerçekleşen törende Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

BAŞKAN KAVUŞ; "MEGA ÇOCUKLARIMIZA YENİ BİR DÜNYANIN KAPILARINI ARALAYACAK BİR EĞİTİM PROJESİ OLARAK DOĞDU"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni doğan bir proje olmasına rağmen ülke çapında büyük etki uyandıran proje ve projenin aldığı ödül ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni neslin yeni nesil yöntemlerle eğitilmesini amaçlayan MEGA projesi, çocuklarımıza, 'ahlaki karakter eğitimini' merkeze alarak bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor alanlarında eğitimler vermek üzere hayata geçirildi. Proje ile geleceğimizi emanet edeceğimiz, mutluluk kaynağımız çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedefledik" görüşlerine yer verdi. Başkan Mustafa Kavuş, Meram genelinde okuyan 75 bin öğrencinin faydalanmasının planlandığı yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA)'nin çok kısa bir süre önce hayata geçmesine rağmen çocuklara, hayatlarını olumlu şekillendirmesinin deötesinde onları derinden etkileyecek eğitim olanakları sunduğunu belirtti.

BAŞKAN KAVUŞ; "EĞİTİM TOPYEKÜN GİRİŞİLECEK MİLLİ BİR DAVADIR"

'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi davası fert fert, kurum kurum her birimizin en önemli davası olmalıdır'bilinciyle önemli bir sorumluluk alarak, Meram Gelişim Akademisi çatısı altında her yaş grubu için ayrı bir proje yürüttüklerini kaydeden Başkan Kavuş, "MEGA, geleceğe odaklanmanın adıdır. MEGA geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sine giden yolun adıdır. Eğitimcilerimizin ve ailelerinin çocuklarınızın yüreğine attığı tarih bilinci, bilim merakı, sevgi, saygı, ahlak ve umut tomurcukları iyiden iyiye yeşersin ve bir gün gür bir orman gibi sadece Meramımızın değil ülkemizin dört bir yanını kaplasın diye kurumumuzca onlara sunduğumuz hayat suyunun adıdır. Her proje ya da yatırımda olduğu gibi eğitim projeleri de ancak karşılıklı destek, güven ve özveri ile başarıya ulaşabilir. İçeriği ve programı dolu dolu olan MEGA, ekip arkadaşlarımın gayretleri, eğitimcilerimiz ve Meramlı hemşehrilerimizin verdiği destekle bugün onur duyacağımız bir ödüle layık görüldü." diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÖDÜLÜMÜZÜ CUMHURBAŞKANIMIZ VE HAREKETİMİZİN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALMANIN ONURUNU VE GURURUNU YAŞADIK"

Kendilerini bu ödüle layık gören ve ödülü bizzat takdim ederek projeye desteklerini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana ve arkadaşlarıma yaşattığı mutluluğu anlatmak için kullanacağım her kelime kifayetsiz kalacaktır. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Parti Genel Merkezimizin bu teveccühü bizleri hem MEGA'yı geliştirme noktasında hem de diğer hizmetlerimizde çok daha fazla şevklendirdi. İştiyakimiz bir kat daha arttı. Bu şevkle bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarı çıtamızı her geçen gün biraz daha yukarıya taşıma gayretinde olacağız. Çünkü bu tür ödüller ya da taltifler bizim gibi hizmet erlerinin ancak sorumluluklarını artırır, bundan sonraki adımlarımızın öncekilerden daha büyük olması gerektiğini anlatır."

BAŞKAN KAVUŞ; "BU ÖDÜLDE EN BÜYÜK PAY DESTEKLERİNİ VE DUALARINI EKSİK ETMEYEN HEMŞEHRİLERİMİNDİR"

Projenin başarı kazanmasında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı; "Aldığımız bu taltif, 'sürekli olarak bugün ve yarının Meram'ı için daha fazla ne yapabilirim?' derdindeki bizler için yolumuzu aydınlatacak bir ışık olacaktır. Bizim her yatırımımızda her projemizde olduğu gibi MEGA'nın aldığı bu ödülde de en büyük pay bizlere her daim destek veren, dualarını eksik etmeyen hemşehrilerimindir. Bu vesile ile bugüne dek bizlere duyduğu güven, verdiği destek, gösterdikleri fedakarlık ve ettikleri dualar için hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Modern Meram yolunda onlara hizmetkar olmanın gururunu bizlere yaşattıkları için onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek stiyorum. Herşeyin en güzeline layık olan hemşehrilerime hizmet etmeye, hayatlarını güzelleştirmek adına proje üretmeye, Meram'ın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

MEGA 'Gençlik ve Eğitim Ödülünü' Cumhurbaşkanı'n elinden aldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mustafa Kavuş, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MEGA 'Gençlik ve Eğitim Ödülünü' Cumhurbaşkanı'n elinden aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEGA 'Gençlik ve Eğitim Ödülünü' Cumhurbaşkanı'n elinden aldı - Son Dakika
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