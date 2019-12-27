Mehmet Akif Ersoy Sultangazi'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy Sultangazi'de anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Sultangazi'de anıldı

6 saat önce

Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla 'Duruş ve Onur Abidesi Mehmet Akif' adlı söyleşi düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Sultangazi'de anıldı, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla 'Duruş ve Onur Abidesi Mehmet Akif' adlı söyleşi düzenledi.


Sultangazi Belediyesi, Şahit Ferdi Yurtseven Gençlik Merkezinde, Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonu kapsamında İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u düzenlediği etkinlikle andı. "Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve edebiyat serüveni Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun tarafından 'Duruş ve Onur Abidesi Mehmet Akif' adlı söyleyiş ile anlatıldı.


Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir şair olmadığını, onu her yönüyle ele alınması gerektiğini belirten Başkan Yusuf Tosun, "Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi gazetede 20-27 Aralık haftasını Mehmet Akif Ersoy Haftası olarak kullanması, bu hafta çerçevesinde Mehmet Akif'in anlaşılması, kişiliği, sanatı, edebiyatı ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılması öneriliyor. Bizde bugün Sultangazi Belediyesi'nin buradaki organizasyonu ile dostlarıyla, sevenleriyle Mehmet Akif'i konuşacağız. Mehmet Akif'in bizim için en önemli yönü, elbette ki Mehmet Akif bir istiklal şairidir, büyük bir şairdir ancak daha çok Mehmet Akif'in kişiliği, şahsiyeti, sözünde durması ve yine Mehmet Akif'in bu yönüyle yaşantısı özelikle gençler tarafından dikkate alınması gerekiyor. Ben daha çok konuşmalarımda, Mehmet Akif'in bu insanı yönüne dikkat çekiyorum. Bana göre, Mehmet Akif'in en büyük şiiri, ne İstiklal Marşı, ne Çanakkale Destanı, ne Bülbül Şiiri, ne de diğer şiirler Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır. Mehmet Akif kendi hayatıyla bizzat bir şiir yazmıştır" dedi.


Tosun, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını bir slayt gösterisi eşliğinde dinleyicilere aktardı. Salonda bulunan vatandaşlar Mehmet Akif Ersoy'un hayatını dikkatli bir şekilde dinledi. - İSTANBUL

Mehmet Akif Ersoy, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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