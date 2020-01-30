Menemenspor'da Levent Ayçiçek tamam - Son Dakika
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Menemenspor'da Levent Ayçiçek tamam

6 saat önce

Transfer döneminde son olarak Rıdvan Kocak, Özkan Yıldırım, Selim Aydemir ve İbrahim Akanbi ile resmi sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor forması giyen orta saha Levent Ayçiçek'le de el sıkıştı.

Menemenspor'da Levent Ayçiçek tamam, System.String[]

Transfer döneminde son olarak Rıdvan Kocak, Özkan Yıldırım, Selim Aydemir ve İbrahim Akanbi ile resmi sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor forması giyen orta saha Levent Ayçiçek'le de el sıkıştı.

Adana Demirspor'un ikinci yarıda kadroda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlayan İzmir ekibinin en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği vurgulandı. Menemenspor'un Levent'in yanı sıra aynı takımdan eski golcüsü Samed Ali Kaya'yla da sözleşme imzalaması bekleniyor. Almanya'da Werder Bremen altyapısından yetişen Levent, 1860 Münih ve Greuther Fürth takımlarında top koşturduktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu. Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'a gelen deneyimli orta saha toplam 23 resmi maça çıkıp 2 gol attı.


Adana Demirspor, Özkan Yıldırım, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
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