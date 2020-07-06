Menemenspor'da Trtovac gidici
TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'da Sırp stoper Jasmin Trtovac'la yolların ayrılacağı öğrenildi.
TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'da Sırp stoper Jasmin Trtovac'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Sezon başında Sırbistan ekibi Novi Pazar'dan transfer edilen 33 yaşındaki savunmacıyı kadro dışı bırakan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona erecek Trtovac'la vedaşlaşmaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada deneyimli defans oyuncusuyla yeniden anlaşma aşamasına gelen Menemenspor'un disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trtovac'ı gözden çıkardığı iddia edildi. Son 4 maçta kadroda yer almayan Sırp futbolcu, bu sezon toplam ligde 19, kupada 1 müsabakaya çıktı. Menemenspor'da Trtovac'ın yanı sıra son 2 maçta 18'e alınmayan orta saha oyuncusu Taşkın'ın da kadro dışı kaldığı belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak Taşkın Çalış'ın kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. İzmir ekibinde forvetlerden Hüseyin Çolak kadro dışı bırakılmış, gurbetçi Ali Özgün ise Almanya'ya dönerek takımdan ayrılmıştı.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:19 Kaynak: DHA
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