Menemenspor-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, aldıkları galibiyetin altın değerinde olduğunu bildirdi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerine gerekli galibiyeti aldıkları için çok sevinçli olduklarını söyledi.

Teknik direktör Ümit Karan'ın devre arasında 2-0'lık skorun yeterli olmadığı konusunda ikazının bulunduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bugün küme düşmeyeceğimizi tescilleyebilirdik ancak bir hafta daha ertelemiş olduk. Oyuncularımızın ilk yarıdaki gayreti çok güzeldi ancak ikinci yarıda biraz tutuk oynadık. Oyuncularımız strese girdi, Akhisarspor'un da Altay'ı yenmesiyle biraz oyun disiplininden uzaklaştılar. Yaptığımız değişikliklerle skoru korumasını bildik. 3 puan bizim için altın değerinde. Haftaya Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanacağız. Bu ligin takımı olduğumuzu ve kalıcı olacağımızı söylemiştik. İnşallah bunu haftaya gerçekleştiririz."

Yasin Söğüt: "İyi mücadele ettik"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt de kaptırdıkları 2 topun ardından kalelerinde 2 gol gördüklerini kaydetti.

İkinci yarıya ön alan baskısıyla başladıklarını ve bundan sonuç aldıklarını bildiren Söğüt, "İyi mücadele ettik. Özellikle ikinci yarıdaki mücadeleden ve çocukların verdiği reaksiyondan dolayı çok mutluyuz, çok memnunuz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İyi mücadele edip Eskişehirspor'a yakışır bir şekilde ligi sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.