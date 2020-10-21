Menemenspor siftah peşinde - Son Dakika

Menemenspor siftah peşinde

21.10.2020 10:50
Menemenspor siftah peşinde, System.String[]

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Bursaspor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak ve moral bulmak istiyor.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Bursaspor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almak ve moral bulmak istiyor.

TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Menemenspor, Bursaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma iki takımın arasında oynayacağı 3. karşılaşma olacak. İlk kez geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Menemenspor evinde kazanan taraf olurken, Bursa'da oynanan maçta ise kazanan çıkmadı.

Menemenspor moral arıyor

Bu sezon lige sahasında oynadığı Altınordu maçında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan Menemenspor, ardından sahaya çıktığı Giresunspor deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı. 3. haftada sahasında Tuzlaspor'a 5-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 4. haftada Balıkesirspor deplasmanında 2-1'lik skorla puansız dönmüştü. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Akhisarspor'la golsüz berabere kalmıştı. Ligde topladığı 2 puanla 17. sırada bulunan Menemenspor, Bursaspor maçını kazanarak hem ilk galibiyetini almak hem de çıkışa geçmek istiyor. Menemenspor'da kart cezalısı stoper Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek.

Yarın saat 19.00'da Menemen İlçe Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Murat Altan yapacak. - İZMİR

Menemenspor siftah peşinde
Menemenspor siftah peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, İzmir, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor siftah peşinde - Son Dakika Spor

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