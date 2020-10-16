Menteşe Belediyesi Kovid-19 tedbirleri denetimi yaptı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyeye ait halka açık kültür evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İşyeri Sağlığı Güvenlik birimi tarafından yapılan denetimlere Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de eşlik etti.

Başkan Gümüş, gazetecilere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında belediye olarak halka açık kültür evlerinde ve belediye hizmet binalarında alınan tedbirleri denetlediklerini ve gerekli sağlık önlemlerinin alınmış olmasının memnun kaldığını söyledi.

Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Gümüş, "Denetimlerde, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, ortam ve hijyen sağlığı ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kontrol ettik. Hem çalışanlarımızın hem de kültür evlerimize gelen misafirlerimizin alınan sağlık önlemlerine uymaları, bizleri sevindirdi." diye konuştu.