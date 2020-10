Meriç Nehri kenarında topladıkları çöplerle 'üzüntü' emojisi yazdılar - Son Dakika

- Meriç Nehri kenarında topladıkları çöplerle 'üzüntü' emojisi yazdılar

Edirneli Off Road ekibinden çevre duyarlılığı

EDİRNE - Edirne'de off road gönüllüleri, Meriç Nehri kenarında düzenledikleri organizasyonla, çevre duyarlılığında farkındalık oluşturmak için çöp topladı.

Edirne'de, yaşayana ve off road sporuyla uğraşan topluluk, 10 özel off road araçlarıyla Türkiye'nin en güzel gün batımlarından birisinin izlendiği Meriç Nehri kenarına gelerek, bir farkındalık çalışmasına imza attı. Off Road gönüllüleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyarak, yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine, nehir kenarında çöpleri topladı. Onlarca kilo çöp toplayan ekip, 'üzüntü' emojisi yaparak, çöp poşetleri ile bir farkındalık mesajı verdi.

"Nehir kenarları artık oturulmayacak duruma geldi"

Edirne'de 15 yıldır profesyonel olarak 15 Road ile uğraştığını dile getiren Cengiz İnceli, "Edirne'deki bir Off Road bir platformumuz ile bu organizasyonu yapmaya karar verdik. Edirne'mizin en güzel yerlerinden birisi olan Meriç Nehri kenarına bende sık sık geliyorum. Sizin de gördüğünüz gibi artık oturulmayacak duruma geldi. Bugün temizlemeye gayret göstereceğiz" dedi.

"Böyle bir güzelliği koruyalım"

İnceli, nehir kenarlarını kullanan vatandaşlara bir de uyarı da bulunarak, "Benim dileğim buralara gelen insanların çöplerini yanlarında götürmeleri. Çok zor bir şey değil, zaten poşetle geliyorsunuz, boşlarını alıp götürün bu kadar basit. Böyle güzel bir yer başka yerlerde yok. Bazı bölgelerde de parayla girebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği koruyalım" diye konuştu.