Mersin'de Cinayet Davası: Hiranur'un Katilleri Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Mersin'de Cinayet Davası: Hiranur'un Katilleri Yargılanıyor

Mersin\'de Cinayet Davası: Hiranur\'un Katilleri Yargılanıyor
06.02.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılama süreci devam ediyor.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Hiranur'un yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşmada büfeci tanık G.Y., olay akşamı saat 22.30 sıralarında Hüseyin Arda Ş.'nin dükkanına gelerek alkollü içki satın aldığını söyledi. Yaz mevsimi olması nedeniyle kapıların kapalı ve klimanın açık olduğunu, bu nedenle dışarıda herhangi bir silah sesi duymadığını, olayı ancak polisler geldiğinde öğrendiğini ifade etti.

Bir diğer tanık Hiranur'un arkadaşı M.E. ise Hiranur'un akşam saatlerinde kendisine mesaj atarak Hüseyin Arda Ş.'nin kendisini asker eğlencesine davet ettiğini anlattığını, ancak gitmek istemediğini söylediğini iddia etti. Hüseyin Arda Ş.'nin, Hiranur'u kıskandırmak amacıyla eski kız arkadaşının da asker eğlencesine geleceğini söylediğini öne süren M.E., Hiranur'un daha sonra kendisine kucağında silah bulunan bir fotoğrafla birlikte, "Korkuyorum ama bana emanet" şeklinde mesaj attığını belirtti.

Müşteki avukatları, Hüseyin Arda Ş.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde iddiada bulunarak, bilirkişi raporunun eksik hazırlandığını ve bu nedenle ek iddianame düzenlenmesini talep etti.

Tanık beyanlarını kabul ettiğini ancak müşteki taraf avukatlarının uyuşturucu ticareti ve öldürmede kasıt iddialarını reddettiğini söyleyen Hüseyin Arda Ş., "İftira atıyorlar" şeklinde savunma yaptı.

"Kızım uyuşturucu çetesinin eline düştü"

Bunun üzerine Hiranur Nilgün Aygar'ın annesi Gülten Tan, kızının uyuşturucu çetesinin eline düştüğünü iddia ederek, "Çevredekilere sorduğumda bir kişi dahi bu insanların iyi olduğunu söylemiyor. Üstelik yalnızca benim çocuğumu da öldürmediler. Biz bittik. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaa için ek süre talebinde bulunurken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Mart tarihine erteledi.

Olay

1 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybederken polis, Hiranur'un erkek arkadaşı Hüseyin Arda Ş. (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Cinayet Davası: Hiranur'un Katilleri Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:47
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:17:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Cinayet Davası: Hiranur'un Katilleri Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.