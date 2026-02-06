Mersin\'de Cinayet Davası: Hiranur\'un Katilleri Yargılanıyor

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Hiranur'un yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşmada büfeci tanık G.Y., olay akşamı saat 22.30 sıralarında Hüseyin Arda Ş.'nin dükkanına gelerek alkollü içki satın aldığını söyledi. Yaz mevsimi olması nedeniyle kapıların kapalı ve klimanın açık olduğunu, bu nedenle dışarıda herhangi bir silah sesi duymadığını, olayı ancak polisler geldiğinde öğrendiğini ifade etti.

Bir diğer tanık Hiranur'un arkadaşı M.E. ise Hiranur'un akşam saatlerinde kendisine mesaj atarak Hüseyin Arda Ş.'nin kendisini asker eğlencesine davet ettiğini anlattığını, ancak gitmek istemediğini söylediğini iddia etti. Hüseyin Arda Ş.'nin, Hiranur'u kıskandırmak amacıyla eski kız arkadaşının da asker eğlencesine geleceğini söylediğini öne süren M.E., Hiranur'un daha sonra kendisine kucağında silah bulunan bir fotoğrafla birlikte, "Korkuyorum ama bana emanet" şeklinde mesaj attığını belirtti.

Müşteki avukatları, Hüseyin Arda Ş.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde iddiada bulunarak, bilirkişi raporunun eksik hazırlandığını ve bu nedenle ek iddianame düzenlenmesini talep etti.

Tanık beyanlarını kabul ettiğini ancak müşteki taraf avukatlarının uyuşturucu ticareti ve öldürmede kasıt iddialarını reddettiğini söyleyen Hüseyin Arda Ş., "İftira atıyorlar" şeklinde savunma yaptı.

"Kızım uyuşturucu çetesinin eline düştü"

Bunun üzerine Hiranur Nilgün Aygar'ın annesi Gülten Tan, kızının uyuşturucu çetesinin eline düştüğünü iddia ederek, "Çevredekilere sorduğumda bir kişi dahi bu insanların iyi olduğunu söylemiyor. Üstelik yalnızca benim çocuğumu da öldürmediler. Biz bittik. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaa için ek süre talebinde bulunurken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Mart tarihine erteledi.

Olay

1 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybederken polis, Hiranur'un erkek arkadaşı Hüseyin Arda Ş. (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. - MERSİN