Mersin'de deniz kaplumbağalarının yaşam alanı temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Kazanlı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, her yıl mayıs-eylül ayları arasında sahile yumurtalarını bırakmak üzere gelen deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneğiyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneğinin yerli ve yabancı uyruklu gönüllüleri ile ilçe genelindeki yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Sahil temizliği sonrası toplanan poşetler dolusu çöp ve atıklar, bertaraf tesisine ulaştırılmak üzere Çöp Taksi'ye yüklenerek sahilden çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye olarak temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin her zaman görevinin başında olduğunu belirterek, "Sadece insanlarımızın yaşadığı çevreyi değil, diğer tüm canların ve canlıların da yaşadığı habitatları korumak zorundayız. Halkımızın da bu konuda duyarlı davranması tek ricamızdır." ifadelerini kullandı.