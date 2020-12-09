Mersin'de eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Mersin'de eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

09.12.2020 15:25
Mersin'de eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Mersin'de eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığa, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin'de eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığa, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, öğretmen Kübra Aşkın'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan eski kocası Davut Demir'e, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinin "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu.

Kararı, "delillerin yanlış değerlendirildiği" gerekçesiyle bozan mahkeme, sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesince yapılan yeniden yargılamada, Demir'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 15 Şubat'ta eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüştü.

Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği ileri sürülmüştü.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Mart'ta görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Demir'e "kasten öldürme" suçundan hapis cezası verilmiş, maktulün avukatı Sevim Küçük, sanığın cinayeti "tasarlayarak" işlediği gerekçesiyle karara itiraz etmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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