Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kar Üzerinde Kitap Sergisi

Mersin'de Kar Üzerinde Kitap Sergisi

34 dakika önce

Mersin Yazarlar Derneği tarafından başlatılan "Kardelen Kitaplığı Projesi" kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek için kentin yüksek kesimindeki bir mahallede kar üzerinde kitap sergisi açıldı.

Mersin'de Kar Üzerinde Kitap Sergisi, System.String[]
Mersin Yazarlar Derneği tarafından başlatılan "Kardelen Kitaplığı Projesi" kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek için kentin yüksek kesimindeki bir mahallede kar üzerinde kitap sergisi açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde yer alan Güzelyayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyeleri, Mersin'de yaşayan yazarların ve şairlerin kitaplarının yapıştırıldığı çıtaları kara sapladı.

Dernek Başkanı Rüştü Aydın, burada yaptığı konuşmada, kitapların adeta birer kardelen gibi karda açtığını ifade etti.

Bu tür etkinliklerle hem okuma alışkanlığına dikkati çekmek hem de yazarları ve kitaplarını tanıtmak istediklerini belirten Aydın, "Oluşturduğumuz 'Kardelen Kitaplığı' sayesinde daha çok kişiye kitapları ulaştırmak istiyoruz. Biz herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Aydın ve beraberindeki yazar ile şairler, kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Aydın, Kar, Mersin, Güncel
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