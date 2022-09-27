Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı - Son Dakika
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Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı

27.09.2022 14:52

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine dün gece saatlerinde iki kadın terörist saldırdı. Hain saldırıda bir polisimiz şehit düşerken, bir polisimiz de yaralandı. Yakalanacaklarını anlayınca çantalarındaki bombaları imha eden 2 teröristin, saldırı öncesinde çanta veya poşet benzeri nesneyi çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Saldırıdan 10 dakika öncesine ait o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün gece Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.

Mersin'de polisimizi şehit eden 2 kadın terörist saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı

ÇÖP BİDONUNA ŞÜPHELİ BİR EL ÇANTASI ATTILAR

Olay her yönüyle incelenirken, 2 teröristin polisevine yaklaşık 200 metre uzağında çöp bidonuna şüpheli bir el çantası veya poşet benzeri nesneyi attığı ortaya çıktı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de polisimizi şehit eden 2 kadın terörist saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polisevine düzenlenen terör saldırısı da bir başka güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sırtlarında çanta bulunan 2 kadın terörist, polisevine yaklaştıklarında içlerinden biri gizlediği tabanca ile polis noktasına doğru ilerledi. Kulübeye yaklaştığında arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist, art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına geldi. Sırtlarında çanta bulunan 2 terörist bu sefer otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açtığı görüldü.

Mersin'de polisimizi şehit eden 2 kadın terörist saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN ZOZAN TOLAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Mersin'de polisimizi şehit eden 2 kadın terörist saldırıdan 10 dakika önce kameraya böyle yansıdı

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL'DE EĞİTİM ALMIŞ

Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."

Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
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Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı - Son Dakika
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