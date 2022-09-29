Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisin telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika
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Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisin telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı

29.09.2022 08:20

Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı. Kahraman polisin telsizden "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine 26 Eylül Pazartesi günü akşam saat 23.00 sıralarında 2 kadın terörist tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldü.

"DESTEK YOLLAYIN"

Alçak saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in 2 teröristle kahramanca mücadele ettiği anlar kameralara anbean yansıdı. Saldırıya kahramanca direnerek büyük bir facianın önüne geçen şehit polis Sedat Gezer'in son telsiz kayıtları ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre teröristlere karşılık verdikten sonra hemen telsize sarılan Gezer, "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın" dedikten sonra kendini dışarı attı. Gezer daha sonra son kurşununa kadar çatıştı.

Mersin'de son nefesine kadar mücadele eden kahraman polisin telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı

AKILLARA FETHİ SEKİN'İ GETİRDİ

Görüntülerde şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in, tıpkı İzmir Adliyesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin gibi son nefesine kadar teröristlerle çatıştığı anlar yer alıyor. Çatışma anlarına ilişkin görüntülerde, Gezer'in yere yatarak teröristlerden birisini vurduğu ve çatışmaya girdiği görülüyor.

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SON DAKİKA: Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisin telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika
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