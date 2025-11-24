Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 28 Gözaltı

24.11.2025 18:57
Mersin'de gümrükçülere yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı.

Mersin'de yapılan rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 15'i memur 28 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda gümrüğe ait mührün özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi. 10 şüpheli tutuklandı.

GÜMRÜKÇÜLERE RÜŞVET OPERASYONU

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarının da olduğu rüşvet ağı tespit edildi.

GÜMRÜĞE AİT MÜHÜR, ÖZEL MÜŞAVİRLİK BÜROSUNDAN ÇIKTI

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin'de 27, Kocaeli'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda gümrüğe ait mührün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki ifade işleminin ardından Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 18 şüpheliden 17'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

