Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim - Son Dakika

Silifke ilçesinde de yeni yıl tatilini fırsat bilenler soluğu ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde aldı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı, kartopu oynadı.

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