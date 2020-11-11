Mersin'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçen, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' değerlendirme toplantısı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir başkanlığında yapıldı.

Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Faaliyetleri Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Vedat Akyar, antrenörler, cankurtaran ve danışman öğretmenler katıldı.

Vedat Akyar'ın projeye ilişkin istatistiki bilgileri anlattığı sunumunun ardından konuşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında ilkokulda okuyan 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen projede hedefin 1 milyon kişi olduğunu hatırlatarak, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak önceliğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine dokunmak. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hedeflediği 1 milyon kişiye yüzme öğretme çabasına bizlerde elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize spor, eğitim ve ahlaklarını geliştirmek, kaliteli antrenman yöntemleriyle sportif etkinliklere katılmalarını sağlayarak fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı bireyler kazandırmak, bağımlılıkla mücadele ederek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak maksadıyla, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile öğrencilerimize yüzme öğreteceğiz" dedi.

Toplantıda, antrenörler, danışman öğretmenler ve cankurtaranların görüş ve önerilerini de dinleyen Demir, projede görev alan personele bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - MERSİN