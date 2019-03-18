Mersin Sıcak Havayı Fırsat Bilenler Soluğu Doğada Aldı

Mersin
'de Mezitli
Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü baharın gelmesi ve hava sıcaklığının artması nedeni ile büyük ilgi gördü.
Mezitli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Yürüyüş, Çevlik-Doğlu mahalleleri bağlantı yolunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Neşet Tarhan
'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce vatandaş doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, baharı erken karşılamanın coşkusunu yaşadı. Parkur boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tarhan, yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bebek
arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bazı vatandaşların kekik, adaçayı topladıkları görüldü. Bazı vatandaşlarda yürüyüşe köpekleriyle katıldı. Doğlu Mahallesi'nde sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlara köylü kadınlar tarafından hazırlanan sıkma, çay ve ayran ikram edildi.
Yaklaşık 50 kadının sıkma hazırladığı bölümde Doğlulu kadınlarla sohbet eden Başkan Tarhan, bir süre ekmek pişirilmesine de yardım etti.Vatandaşların bu organizasyonlarda Mezitli'nin doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulduğunu belirten Başkan Tarhan, Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşümüzün 7'cisini yine binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Mersin ve Mezitli'den gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla kentte yaşayan vatandaşlarımızı aynı alanda buluşturarak kaynaşmasını sağlıyoruz. Yürüyüşümüz toplumumuzda ki birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmeye büyük katkı sağlıyor. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Türkiye
'ye de örnek bir çalışma yapıyoruz. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşımız buraya geliyor ve yürüyüşümüze katılıyor. Böylesi doğal güzellikleri Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde görmek mümkün değil. Böylesi bayram havasında doğa yürüyüşünü Mersin'de sadece Mezitli'de görebilirsiniz dedi.
Alanda, çalınan müzikler eşliğinde oyun oynayıp halay çeken vatandaşlar, Mersin'e döndü.