Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB'deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, organize sanayi bölgesinin son durumu, genişleme sahaları, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'de genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, OSB bünyesinde yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucu 2021-2022 yatırım programına dahil edildiğini söyledi.

Üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Masatlı, Merzifon OSB ile diğer OSB'lerdeki genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla sanayi potansiyelinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Toplantıda daha sonra arsa tahsis müracaatları değerlendirildi, yer seçimi onaylanan ilave OSB alanında Amasya İl Özel İdaresince kamulaştırma işlemlerine başlanılan parsellerin kamulaştırma işlemleri ve mevcut atık su arıtma tesisi için yapılması planlanan revizyon projesi görüşüldü.

Toplantıda, OSB yönetim kurulunca onaylanan yeni atık su arıtma tesisi uygulama proje ve keşiflerinin yapımı için planlanan ihale süreci de karara bağlandı.