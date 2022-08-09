Merzifon Ülkü Ocakları vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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Merzifon Ülkü Ocakları vatandaşlara aşure dağıttı

09.08.2022 18:12
Merzifon Ülkü Ocakları vatandaşlara aşure dağıttı

Merzifon Ülkü Ocakları tarafından, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Merzifon Ülkü Ocakları tarafından, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen aşure dağıtım programına, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka ve Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce katıldı.

Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Çilez, "Yapılan ibadetleri ve edilen duaları Allah kabul etsin. Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Muharrem ayıyla birlikte aşure etkinliği de bizim örfümüzün içinde vardır. Bolluk ve bereketin sembolü Aşure Günü'nün hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah birliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

İnce ise Merzifon Ülkü Ocakları olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek, hem muharrem ayının hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon Ülkü Ocakları vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika

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