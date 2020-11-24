"Meslek lisesi memleket meselesi" diyerek salgında üretim seferberi oldular - Son Dakika

"Meslek lisesi memleket meselesi" diyerek salgında üretim seferberi oldular

24.11.2020 11:09

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi için birçok kalemde üretim yapan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi için birçok kalemde üretim yapan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak 2011 yılında açılan okul, salgın sürecinde sorumluluk alarak pandemiyle mücadele ürünleri üretmeye başladı. Öğretmenler ve öğrencilerin iş birliğiyle okul atölyelerinde, numune alma kabini, entübe kabini, temassız ateş ölçer, pedallı lavabo sistemi, sensörlü sosyal mesafe koruyucu, pedallı, sensörlü ve duvar tipi dezenfektan makineleri, yüz koruyucu siperlik ve sensörlü sabunluk sistemi olmak üzere on kalem ürün tasarlanarak seri üretime geçildi. Salgının başından itibaren üretilen binlerce ürün, hastaneler, resmi kurumlar, camiler ve okullar başta olmak üzere birçok şehre gönderildi. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, "meslek lisesi memleket meselesi" diyerek tüm okulun üretim sürecine katıldığını söyledi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün desteğiyle çalışmalara başladıklarını belirten Sarı, Makine Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon ve Metal Teknolojileri alanlarından öğretmenlerle üretim ekibi oluşturduklarını anlattı. Sarı, öğrencilerin de gönüllülük esasıyla sürece dahil olduğuna değinerek, "Cumartesi, pazar demeden, akşamlar da dahil olmak üzere hep projeler çizdik. 'Neler yapabiliriz, seri üretime nasıl geçebiliriz?' diye düşündük. Bütün öğretmen arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar gösterdi. Şimdi hem eğitimimiz devam ediyor, hem de üretimin içinde yer alarak pandemiyle mücadeleye destek oluyoruz." dedi. İlk defa karşılaştıkları salgın sürecinde Ar-Ge çalışmalarına daha çok zaman ayırdıklarını aktaran Sarı, salgınla mücadelede en kullanışlı ürünleri üretmeyi dert edindiklerini ve güzel işler ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Okulu, salgınla mücadele ürünlerinin üretildiği bir üs haline getirdiklerini vurgulayan Sarı, "Bütün ihtiyaçları zamanında karşılayalım diye seferber oluyoruz. Altı aylık süreçte inanıyorum ki Konya'mızın, hatta Türkiye'mizin birçok ihtiyacını, üretim üssü olarak karşıladığımızı düşünüyorum. Bu kapsamda gösterdikleri fedakarlıktan dolayı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Meslek lisesi memleket meselesi diyerek salgında üretim seferberi oldular
Meslek lisesi memleket meselesi diyerek salgında üretim seferberi oldular
Meslek lisesi memleket meselesi diyerek salgında üretim seferberi oldular
Meslek lisesi memleket meselesi diyerek salgında üretim seferberi oldular

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Pakpen, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Meslek lisesi memleket meselesi' diyerek salgında üretim seferberi oldular - Son Dakika


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