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Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum - Son Dakika

Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum

09.09.2021 18:44

Lionel Messi, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Venezuela maçında aldığı sert darbeyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Arjantinli yıldız tekme sırasında büyük ağrı hissettiğini söylerken, "Oldukça iğrenç bir tekmeydi ve o an sinirlendim. Ciddi bir sakatlık olacak diye çok korktum" ifadelerine yer verdi.

2022 Dünya Kupası Elmeleri'nde oynana Arjantin- Venezuela maçına Luis Adrian Martínez Olivo'nun, Messiye orantısız faulü damga vurmuştu. Arjantinli yıldız o anlarla ilgili ilk kez konuştu.

KAVAL KEMİĞİNE BASTI

Maçın 29. dakikasında Venezuela'dan Luis Adrian Martínez Olivo, Messi'ye orantısız sertlikte, kaval kemiğinin üzerine basarak sert bir faul yaptı. Pozisyon esnasında bacağının esnediği görülen Messi, acı içinde yerde kaldı.

"O AN ÇOK SİNİRLENDİM"

Sporx'in haberine göre; Arjantinli yıldız, bu pozisyonla ilgili açıklama yaptı. Lionel Messi, "O anda ayağım inanılmaz geri gitti. Dizimde birden çok ciddi ağrı hissettim. Oldukça iğrenç bir tekmeydi ve o an sinirlendim. Ciddi bir sakatlık olacak diye çok korktum." ifadelerini kullandı. Yapılan tedavinin ardından Messi maça devam ederken Adrian Martinez ise kırmızı kartla cezalandırıldı. Arjantin maçı 3-1 kazandı.

Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum

Lionel Messi, Venezuela, Arjantin, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum - Son Dakika
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