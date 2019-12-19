Mesut Özil’i PES’ten sildiler - Son Dakika
Son Dakika Spor Mesut Özil’i PES’ten sildiler - Son Dakika Spor

Mesut Özil’i PES’ten sildiler

6 saat önce

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz cuma günü Instagram’dan yaptığı paylaşımda Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı uyguladığı politikayı ve muameleyi protesto etmişti.

Mesut Özil’i PES’ten sildiler, System.String[]

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz cuma günü Instagram’dan yaptığı paylaşımda Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı uyguladığı politikayı ve muameleyi protesto etmişti. Mesut’un yaptığı bu paylaşım, Arsenal’in bir hayli popüler olduğu Çin’de büyük bir tepki oluşturdu.

Söz konusu paylaşımın ardından Arsenal’in pazar günü oynadığı Manchester City karşılaşması, Çin’in devlet televizyonu CCTV’nin yayın akışından kaldırılmıştı. Arsenal kulübü ise, Özil’in bu paylaşımı ardından, “Bu içerik Özil’in kişisel yorumudur.” açıklamasını paylaşmıştı.

Çin’in en popüler sosyal medya organlarından biri olan Weibo’da dört milyondan fazla takipçisi olan Mesut, o platformda da Çinli Arsenal taraftarlarından büyük tepki aldı. Ancak “en ilginç” olarak nitelendirilebilecek tepki, ünlü dijital oyun üreticisi Konami’nin Çin'deki dağıtımcısı NetEase şirketinden geldi.

Konami’nin tüm dünya çapında büyük kitlelere ulaşan futbol oyunu Pro Evolution Soccer, namıdiğer PES’in Çin’de yayınlanan versiyonunda Mesut Özil’in karakteri silindi.

PES oyununun Çin’deki dağıutımcısı olan NetEase firması, çarşamba günü Özil’in oyundaki karakterini tüm versiyonlardan çıkardı. NetEase, Weibo’dan yaptığı açıklamada, “Alman oyuncu Mesut Özil, Çin hakkında sıradışı bir paylaşım yaptı. Özil’in spor ruhuna zarar veren açıklamaları Çinli taraftarları üzdü. Biz bunu kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arsenal kulübü tarafından arkasında destek bulamayan Mesut’a, eski teknik direktörü Arsene Wenger destek verdi. Wenger, Mesut’un fikirlerini özgürce ifade etme özgürlüğü bulunduğunu söyleyerek eski oyuncusunun yanında yer almıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mesut Özil, Arsenal, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:13 
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