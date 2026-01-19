Metal İşçileri İçin Grev İradesi - Son Dakika
Metal İşçileri İçin Grev İradesi

19.01.2026 22:04
CHP'li Karasu, Türk Metal'in grev kararının emek mücadelesi ve toplumsal itiraz olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Metal İş Sendikasının aldığı grev kararına ilişkin, "Türk Metal Sendikası'nın grev kararı, metal işçisinin alın terine, onuruna ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. Bu irade, yalnız metal işçilerinin değil; emeğiyle geçinen herkesin ortak sözüdür." dedi.

Karasu, metal işçilerinin grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca ücret artışı talebi olarak görülemeyeceğini belirterek, bunun Türkiye'de emeğin sistemli biçimde değersizleştirilmesine karşı toplumsal bir itiraz olduğunu ifade etti. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Metal işçisinin grev kararı, yalnızca bir ücret başlığına sıkıştırılamaz; bu adım, Türkiye'de emeğin sistemli biçimde değersizleştirilmesine karşı yükselen tarihsel ve toplumsal bir itirazdır. 150 Bin Metal İşçisini ilgilendiren ve haftalardır MESS Grup TİS sürecinde ortaya çıkan tablo; emeğin payını daraltan, kazanılmış hakları geriye atan ve ucuz iş gücünü kalıcı hale getirmek isteyen bir düzenin sonucudur. Bu düzen, tek tek işveren tercihlerinden çok daha öte; AKP iktidarının çalışma hayatını güvencesizlik üzerine kuran politikalarının ürünüdür.

Türk Metal Sendikası'nın grev kararı, metal işçisinin alın terine, onuruna ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. Bu irade, yalnız metal işçilerinin değil; emeğiyle geçinen herkesin ortak sözüdür. Çözüm açıktır: İnsan onuruna yaraşır ücret, enflasyon karşısında korunan alım gücü, kazanılmış hakların güvence altına alındığı bir toplu pazarlık düzeni. Bu mücadele kazanıldığında yalnızca bir sözleşme imzalanmayacak; Türkiye çalışma hayatı için yeni ve adil bir yol açılacaktır. Dayanışmayı büyütüyor, grev iradesini selamlıyor, emeğin geleceğini birlikte kuruyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Karasu, Güncel, Son Dakika

