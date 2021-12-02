Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan ve hayatı adeta felç ederek 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtınanın ardından Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yarın için yapılan sarı kodlu uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.
Kaynak: DHA
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