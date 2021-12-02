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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı - Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

02.12.2021 17:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulanarak zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulunarak "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan ve hayatı adeta felç ederek 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtınanın ardından Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yarın için yapılan sarı kodlu uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

MARMARA BÖLGESİ DE UYARILDI

Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı - Son Dakika


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