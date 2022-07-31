Meteoroloji Uyardı: Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Bekleniyor

31.07.2022 22:21
Meteoroloji Uyardı: Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam itibariyle Edirne ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı yurttaşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam itibariyle Edirne ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı yurttaşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam itibariyle Edirne ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel ve su basınlarına karşı yurttaşlara tedbirli olmaları için çağrı yaptı. Meteorolojinin uyarısı şöyle:

"Son radar verilerine göre, önümüzdeki 2 saatlik periyot içerisinde (20: 50-22: 50) Edirne'nin güneyi ( İpsala, Keşan) ile Tekirdağ merkez ve batı ( Malkara, Hayrabolu, Şarköy) ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji Uyardı: Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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