Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

22 dakika önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- SANATÇI Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı, System.String[]
Yüksel KOÇ/ İstanbul  DHA- SANATÇI Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeni ile aleyhine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Akpınar hakkındaki pazar günleri karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarını re'sen kaldırdı. Savcılık, aynı suçtan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını da geçtiğimiz hafta re'sen kaldırmıştı. 

NE OLMUŞTU

Bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeni ile Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı silahlı isyana tahrik", Müjdat Gezen hakkında da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı. 

Soruşturma kapsamında Akpınar ve Gezen'e sadece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 24 Aralık 2018'de adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Metin Akpınar hakkındaki, "Halkı silahlı isyana tahrik" suçundan başlatılan soruşturma dosyası ayrılarak görevsizlik kararı ile İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:01 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Metin Akpınar, Akpınar, Güncel
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