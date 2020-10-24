İtfaiye, metruk binadaki yangını söndürmek için kapıyı kırdı - Son Dakika

İtfaiye, metruk binadaki yangını söndürmek için kapıyı kırdı

DENİZLİ - Denizli'de sabah saatlerinde metruk evde yükselen duman ve alevler çevredeki vatandaşlarda panik oluşturdu.

Yangın, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek katlı metruk evden sabah saatlerinde yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Girişindeki demir kapıyı itfaiye ekipleri balyoz yardımıyla kırdıktan sonra alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken metruk ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.