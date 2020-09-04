Mevkilerinin en iyileri Fenerbahçe'de! 11 transferin 5'i zirvede... - Son Dakika

Mevkilerinin en iyileri Fenerbahçe'de! 11 transferin 5'i zirvede...

Son iki sezonun olumsuz izlerini silmekte kararlı olan Fenerbahçe yeni sezonun transfer şampiyonu olurken hem bonservis ödemedi hem de mevkilerinin en iyi isimlerini kadrosuna kattı.

Mevkilerinin en iyileri Fenerbahçe'de! 11 transferin 5'i zirvede..., System.String[]

Son iki sezonun olumsuz izlerini silmekte kararlı olan Fenerbahçe yeni sezonun transfer şampiyonu olurken hem bonservis ödemedi hem de mevkilerinin en iyi isimlerini kadrosuna kattı. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Mame Thiam, Mouricio Lemos, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde bu 11 oyuncunun 5'i geride kalan sezona damgasını vurdu. Ligin başlamasına 1 hafta kala Kanarya hem deneyimli isimlerin hem de yenilerin performansına çok güveniyor.

Mert Hakan birçok alanda önde

Öyle ki 2019-20 sezonunda ligin en çok gol atan sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki Caner Erkin'le birlikte en çok top kapan sağ beki Gökhan Gönül'ü renklerine bağladı. Yine ligin en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları Sosa ile Mert Hakan da tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Ayrıca Mert Hakan Yandaş, ligde 112 kezle en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan, şut pası veren (84), 40'la isabetli şut çeken ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu.

56 gol attılar, 37 asist yaptılar

F. Bahçe'nin yeni transferlerinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise skora yaptıkları katkı. Öyle ki bu futbolcular 2019-20 sezonunda çıktıkları resmi maçlarda toplamda 56 kez ağları havalandırırken 37 de asist yaparak 93 gole direkt katkı sağladılar. Sosa 11 gol, 11 asistle zirveye çıkarken Arjantinli yıldızı 12 gol 5 asistle Thiam takip etti. Mert Hakan (10 gol, 5 asist) ile Caner (4 gol, 11 asist) ile 3. sıraya alırken onları 7'si ligde olmak üzere 10 gol, 1 asistle sezonu tamamlayan Novak takip etti.

Filip Novak: Ligin en çok atan sol beki(7)

Caner Erkin: Ligin en çok asist yapan sol beki(11)

Gökhan Gönül: Ligin en çok top kapan sağ beki(59)

Mert Hakan Yandaş: Ligin en çok kilit pas atan orta sahası(84)

Jose Sosa: Ligin en çok kilit pas atan 2. orta sahası(78)

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 07:38

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Mevkilerinin en iyileri Fenerbahçe'de! 11 transferin 5'i zirvede... - Son Dakika Spor

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