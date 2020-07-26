Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi

Viranşehir'den Ödemiş'e çalışmaya gelen Veysi Yeşildağ:

"Viranşehir'den Ödemiş'e gelip çalışmaktan şikayetçi değiliz. Sadece çocuklarımızın eğitim sorunu ile buradaki barınma sorunlarımız bizi zora sokuyor"

İZMİR - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden İzmir'in Ödemiş ilçesine mevsimlik işçilik yapmak için gelen Veysi Yeşildağ, "Viranşehir'den Ödemiş'e gelip çalışmaktan şikayetçi değiliz. Sadece çocuklarımızın eğitim sorunu ile buradaki barınma sorunlarımız bizi zora sokuyor" dedi.

Veysi Yeşildağ ve ailesi, son birkaç yıldır Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden İzmir'in Ödemiş ilçesine gelerek mevsimlik işçilik yapıyor. Mayıs ayı itibarı ile Ödemiş'e geldiklerini ve Ekim ayı sonuna kadar tarlalarda çalıştıklarını belirten Veysi Yeşildağ, "Bu durumdan en çok çocuklarımız etkileniyor. Eğitimi yarıda bırakıp buralara geliyoruz. İşlerin bitimi de Kasım başını buluyor. Bu nedenle yaşıtlarına göre geç başlıyorlar. Bizi en çok üzen tarafı burası" diye konuştu.

Çocukların ciddi eğitim sorunlarının bulunduğunu belirten Yeşildağ, "Mayıs ayında ayrılıp Kasım başında geri dönüyoruz. Çocuklarımız mecburen bizimle beraber gelmek zorunda ama yapacak başka işimiz yok. Bizim oralarda buğday ve pamuk işi var. Onlar da büyük oranda makineleştiği için işsiz kaldık" dedi.

Mevsimlik işçiliğin kolay olmadığını belirten Yeşildağ şöyle konuştu:

"Şu an Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'ne 9 aile ile geldik. Çocuklarla birlikte toplam 55 kişiyiz. Büyüklerimiz Viranşehir'de kaldı. Çocuklarımızı da yanımızda getirmek zorunda kalıyoruz. İşe göre 35-40 kişilik iş gücüne sahibiz. Doğup büyüdüğümüz topraklardan ayrılıp mevsimlik iş için başka yerlere gitmek kolay değil. Buralarda çadır içinde yaşıyoruz. En büyük derdimiz sıcak ve sinek. 3 yıldır Ödemiş'e geliyoruz. İş verenimizle gayet güzel bir ilişkimiz var."

Viranşehirli mevsimlik işçilerle 3 yıldır çalıştığını belirten Kaymakçılı çiftçi Özdemir Aygün de işçilerden yana bir sorunu olmadığını belirterek, "Batıda işçi bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ayrıca gençler çalışmak istemiyor. Arazilerimiz var. Salatalık ve benzeri üretim yapıyoruz. İşçi olmadan üretim faaliyetine giremiyoruz" dedi.