Kahramanmaraş'ta mezarlıkta bir kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti.
Olayla ilgili H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı'nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Mezarlıkta iple boğularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?