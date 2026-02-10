Mezarlıkta iple boğularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta mezarlıkta bir kadın cesedi bulundu.

İPLE BOĞULMUŞ

Alınan bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

Olayla ilgili H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı'nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.