Mezitli'de ASKON desteği ile 'Destek Eğitim Sınıfı' yapıldı

Mezitli Belediyesi Ortaokuluna, "Destek Ol Engelleri Aşalım" projesi kapsamında, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ve Mezitli Kent Konseyinin desteği ile Destek Eğitim Sınıfı yapıldı.



"Destek Ol Engelleri Aşalım" projesi tüm hızı ile sürüyor. Proje kapsamında, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ve Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul'un desteği ile Mezitli Belediyesi Ortaokuluna Destek Eğitim Sınıfı yapıldı.



Yetersizliği olan ve özel yetenekli öğrenciler için büyük önem taşıyan Destek Eğitim Sınıfının açılışına Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul, ASKON Şube Başkanı Arslan'ı temsilen Humay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Mezitli Ortaokulu Müdürü Ahmet Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Açılışta konuşan okul müdürü Eroğlu, desteklerinden dolayı Mezitli Kent Konseyi ile ASKON'a ve Arslan ailesine teşekkür etti. Eroğlu, "Eğitime verilen destek, insana verilen destektir" dedi.



Gelbul da önceliklerinin eğitim olduğuna vurgu yaptı. Gelbul, "Bu konuda, kentte yaşayan sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapıyoruz. Asıl yatırımın insana yapılması gerekiyor. Bunun da en iyi yolu eğitime yatırımdır. Bir toplumun gelişmesi, medeniyet seviyesinin yükselmesi ve ülkenin refah içerisinde olmasının yolu, o toplumun eğitiminden geçer" diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç ise STK'ların ve Mezitli Kent Konseyinin işbirliği ile okullara yapılan bu destekleri önemsediklerini söyledi. Kılıç, "Engelleri birlikte aşmanın yolu eğitime verilen destekle olur. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Mezitli Kent Konseyine ve ASKON ailesine teşekkür ederiz. Son yıllarda eğitime verilen destekle okuma yazma oranında büyük başarı yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.



"Okuyan neslin, geleceğe daha güvenle bakacağına kuşku yok"



Mahmut Arslan da yaptığı konuşmada, "Destek Ol Engelleri Aşalım proje kapsamında, okullarda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden, yetersizliği olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim desteği verilmesi amacıyla eğitim odamıza, Sibel Gelbul'un bu ihtiyacı bizlere bildirmesiyle ASKON olarak destek verdik. Eğitime yatırım, insana yatırım olarak algılanmalı, bütün yatırımlardan daha öncelikli görüyoruz. Okuyan neslin geleceğe daha güvenle bakacağına kuşku yok. Bu nedenle önceliğimiz eğitime destek amaçlı sosyal sorumluluk projesidir. ASKON ailesi olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz destek eğitim odası, birçok çocuğumuza dokunacak. Bu dokunuşlar bizlere umut olacak" diyerek sınıfın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN