MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Geyve'de mahalle ziyareti yaptı - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve ilçesine ziyaretlerde bulundu.

Beraberinde MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve MHP Geyve İlçe Başkanı Murat Çakmak ile Umurbey Mahallesi'ne gelen Bülbül, vatandaşlarla sohbet etti.

Bülbül, ziyaretinde gündemdeki konular ve pandemi süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaret esnasında bir vatandaşın tebessüm ederek, "Vekil görmeye pek alışık değiliz, seçim mi var?" şeklinde sorusu üzerine Bülbül, "Seçimler 2023'te ama bakın biz bugün burada sizlerleyiz." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür eden Bülbül, pandemi kurallarına riayet ederek, Sakarya genelinde ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.