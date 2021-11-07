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MHP heyeti Iğdır'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

MHP heyeti Iğdır'da incelemelerde bulundu

07.11.2021 21:41
MHP heyeti Iğdır'da incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, Iğdır'da incelemelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, Iğdır'da incelemelerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MYK Yedek Üyesi Abdulselam Arvas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Kentte bazı ziyaret ve incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Iğdır Belediyesine geçerek Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Burada heyet ile sohbet eden Sarıibrahim, kentte yapılan çalışmaları anlattı.

Ülkeye hizmet etmenin önemine dikkati çeken Sarıibrahim, "Gayret edeceğiz, çalışacağız. Allah bize bu fırsatı verenlerden, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, iradeye sonsuz teşekkür ediyorum. Bu memleketin toprağına hizmet etmenin ulvi bir vazife olduğunu biliyoruz. Bu yolda, yola çıktık çalışıyoruz. Rabb'im mahcup etmesin, bize güvenip buralara getirenlere karşı mahcup etmesin." diye konuştu.

"İnsanlarımızı kucaklayarak hizmet etmeniz sevindirici"

Olcay Kılavuz ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında ziyaretler yaptıklarını belirterek, "Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, vakıflar, odalar, esnaflar, vatandaşlarımız, meslek kuruluşlarının başkanlarını ziyaret edip bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla hasret giderip, dertleşip, duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın istek ve taleplerini not ediyoruz." dedi.

Kentte Iğdır Belediyesince önemli yatırım ve çalışmanın olduğunun altını çizen Kılavuz, "Geçmişte, çeşitli zamanlarda Iğdır'a ziyaretlerimiz oluyordu. Yaşananları biliyorduk, milletimizin derinden yaralandığını, üzüldüğünü, bir takım yasadışı olayların, hadiselerin anlayışına sahip kişilerin burayla alakalı yaptıkları veya bazı illerde sözde siyasi bir parti olan HDP'nin uygulamalarına bütün dünyada şahit, milletimiz de şahit. Sizlerin böyle bütün insanlarımızı kucaklayarak hizmet etmeniz sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra heyetin ziyareti basına kapalı devam etti.

MHP heyeti Iğdır'da incelemelerde bulundu
MHP heyeti Iğdır'da incelemelerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP heyeti Iğdır'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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