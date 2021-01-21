MHP Mersin Milletvekili Şimşek doludan zarar gören mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

MHP Mersin Milletvekili Şimşek doludan zarar gören mahalleleri ziyaret etti

21.01.2021 15:23
MHP Mersin Milletvekili Şimşek doludan zarar gören mahalleleri ziyaret etti, System.String[]

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, geçen hafta dolu nedeniyle ekili tarım arazilerinde zarar oluşan bölgeleri ziyaret etti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, geçen hafta dolu nedeniyle ekili tarım arazilerinde zarar oluşan bölgeleri ziyaret etti.

Dolu nedeniyle zarar gören Tarsus'a bağlı Pirömerli, Kaklıktaşı, Tepetaşpınar ve Dorak mahallelerindeki üreticileri ziyaret edip sorunlarını dinleyen Şimşek, dolu nedeniyle hasar oluşan mahallelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Şimşek, çıkan raporları yetkili mercilere ileterek zarar gören üreticilerin zararının temin edileceğini kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Baki Şimşek, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Mersin Milletvekili Şimşek doludan zarar gören mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika


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