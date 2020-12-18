MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası Hüseyin Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki Özdemir için Bünyan ilçesindeki Bayramlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, milletvekili Özdemir'in yanı sıra MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Özdemir'in yakınları katıldı.
Özdemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MHP Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası Hüseyin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika