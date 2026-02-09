MHP'nin 57. Yılı Kutlandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyasi hayatımızda önemli bir yere sahip olan Milliyetçi Hareket Partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, MHP camiasını, hayırlı olsun dileklerimle, tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.