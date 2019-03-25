Midyat'taki Selin Ardından İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
1 saat önce
Mardin Midyat ilçesinde yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle itfaiye ekipleri 3 günde 53 ev, iş yeri ve bodrum katındaki suları tahliye etti.
Mardin Midyat
ilçesinde yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle itfaiye ekipleri 3 günde 53 ev, iş yeri ve bodrum katındaki suları tahliye etti.
Midyat merkez, Ulucami, Bağlar
, Seyitler, Cumhuriyet, Işıklar, Yunusemre
, Gölcük
ve Bahçelievler
mahallelerinde ayrıca merkeze bağlı Budaklı mahallesinde yağmur sularından zarar gören ev iş yeri ve bodrum katındaki sular itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. 3 günde 53 yerdeki suyu boşaltan itfaiyeciler 6 kişiyi bot yardımı ile kurtardı. İtfaiye
ekipleri kurtarma ve su boşaltmalarla birlikte ayrıca ev ve iş yerlerinin hasar tespitini de yaptı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, "Önceden bu aşırı yağışların olacağı ihbarını almıştık. Bizde buna göre tedbirimizi aldık 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yağışlar etkili olunca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Artuklu
İtfaiye Grup Amirliğinden takviye ekip istedik. Şu anda yağış devam ediyor. Aldığımız ihbarlara imkanlar çerçevesinde en erken şekilde müdahale ediyoruz" dedi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
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