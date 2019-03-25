Son Dakika Haberleri: Midyat'taki Selin Ardından İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Midyat'taki Selin Ardından İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

1 saat önce

Mardin Midyat ilçesinde yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle itfaiye ekipleri 3 günde 53 ev, iş yeri ve bodrum katındaki suları tahliye etti.

Midyat'taki Selin Ardından İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu, System.String[]
Mardin Midyat ilçesinde yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle itfaiye ekipleri 3 günde 53 ev, iş yeri ve bodrum katındaki suları tahliye etti.

Midyat merkez, Ulucami, Bağlar, Seyitler, Cumhuriyet, Işıklar, Yunusemre, Gölcük ve Bahçelievler mahallelerinde ayrıca merkeze bağlı Budaklı mahallesinde yağmur sularından zarar gören ev iş yeri ve bodrum katındaki sular itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. 3 günde 53 yerdeki suyu boşaltan itfaiyeciler 6 kişiyi bot yardımı ile kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtarma ve su boşaltmalarla birlikte ayrıca ev ve iş yerlerinin hasar tespitini de yaptı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, "Önceden bu aşırı yağışların olacağı ihbarını almıştık. Bizde buna göre tedbirimizi aldık 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yağışlar etkili olunca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Artuklu İtfaiye Grup Amirliğinden takviye ekip istedik. Şu anda yağış devam ediyor. Aldığımız ihbarlara imkanlar çerçevesinde en erken şekilde müdahale ediyoruz" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

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