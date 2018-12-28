Son Dakika Haberleri: Milas'ta Dağcılar Sarıkamış Şehitlerini Andı

Milas'ta Dağcılar Sarıkamış Şehitlerini Andı

2 saat önce

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta Sarıkamış şehitlerini andı.

Milas'ta Dağcılar Sarıkamış Şehitlerini Andı, System.String[]
Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta Sarıkamış şehitlerini andı.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kargıcak-Akdağ-Akgedik Barajı parkuruna tırmanış gerçekleştirdi. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen tırmanış etkinliğine toplam 17 doğasever katıldı. Kargıcak Mahallesi'nden başlayan tırmanış, Karia Yolu takip edilerek Kırcağız'ın doğu sırtlarından Akdağ'a doğru yapıldı. Tırmanış sırasında Türk bayrağı açan doğaseverler, saygı duruşunda bulunarak etkinliklerini 22 Aralık günü 1914'te Kars Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçiklere adadı.

MİDOSK yönetim kurulundan Oğuz Şen, İ. Çağlayan Karazeybek, Hasan Çakıroğlu ve Süleyman Açar'ın katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği tarihi su kemerlerinin bulunduğu alandan geçilerek son buldu. Her Pazar çeşitli parkurlarda doğa yürüyüşü ve tırmanış gerçekleştiren MİDOSK, etkinliklerine tüm doğaseverleri davet etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Milas, Sarıkamış, Güncel
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