Milas'ta Dağcılar Sarıkamış Şehitlerini Andı
2 saat önce
Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta Sarıkamış şehitlerini andı.
Milas
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta Sarıkamış
şehitlerini andı.
Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kargıcak-Akdağ-Akgedik Barajı parkuruna tırmanış gerçekleştirdi. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen tırmanış etkinliğine toplam 17 doğasever katıldı. Kargıcak Mahallesi'nden başlayan tırmanış, Karia Yolu takip edilerek Kırcağız'ın doğu sırtlarından Akdağ'a doğru yapıldı. Tırmanış sırasında Türk bayrağı açan doğaseverler, saygı duruşunda bulunarak etkinliklerini 22 Aralık
günü 1914'te Kars
Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçiklere adadı.
MİDOSK yönetim kurulundan Oğuz Şen, İ. Çağlayan
Karazeybek, Hasan Çakıroğlu ve Süleyman Açar'ın katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği tarihi su kemerlerinin bulunduğu alandan geçilerek son buldu. Her Pazar çeşitli parkurlarda doğa yürüyüşü ve tırmanış gerçekleştiren MİDOSK, etkinliklerine tüm doğaseverleri davet etti. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:40 Kaynak: İHA
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