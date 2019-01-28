Son Dakika Haberleri: Millet Kreş Binası Tamamlandı

Millet Kreş Binası Tamamlandı

26 dakika önce

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Millet Mahallesi'ndeki kreş binası hizmete hazır hale geldi.

Millet Kreş Binası Tamamlandı, System.String[]

Toplumların refah seviyelerinin yükselmesinde ana unsurlardan biri olan eğitime verdiği destekle, ilçeye yeni okul alanları ve eğitim yuvaları kazandıran Yıldırım Belediyesi tarafından inşa edilen Millet Mahallesi'ndeki kreş binasında çalışmalar tamamlandı. Bin 181 metrekarelik kulanım alanına sahip kreş, 2 katlı olarak hizmet verecek. Okul öncesi eğitime büyük katkı sağlayacak binanın içerisinde 6 oyun ve etkinlik odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, yemekhane, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alacak.

'EĞİTİME ÖNEM'

Yıldırım'ın rekabet gücünü, potansiyelini ortaya koyacak projeleri hayata geçirirken eğitime önem verdiklerini ve bu kapsamda Yıldırım'a iki okul kazandırdıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü uzanmak adına eğitim standartlarımız her geçen gün yükseliyor. Bu bağlamda toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızı donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlamak adına okul öncesi eğitim ön plana çıkıyor. Biz de yerel yönetim olarak eğitimin desteklenmesi çerçevesinde 75. Yıl Mahallemizde, Mimarsinan Mahallemizde ve Millet Mahallemizde özel okul standartlarından daha yüksek kaliteli ve modern bir eğitim kurumlarını Yıldırımımıza kazandırdık. Yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımıza okul öncesi eğitimi daha sağlıklı, daha güzel fiziki mekanlarda vermek adına Millet Mahallemizde yapımını tamamladığımız eğitim yuvasını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Millet Mahallemize kazandırdığımız bu okul öncesi eğitim hizmetimiz bölgeye büyük değer katacak. Çocuklarımız evlerine yürüme mesafesinde olan bu güzel eğitim yuvasından istifade edecekler" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:28 Kaynak: Bültenler

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